Вероятность новых встреч Путина и Трампа оценили в Совфеде

Климов заявил о возможности встреч Путина и Трампа на международных мероприятиях

В нынешнем году есть новые возможности для встреч президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на международных мероприятиях. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

«В 2025 году есть возможности, потому что еще есть встречи на разных международных мероприятиях», — сказал сенатор.

Климов напомнил, что встречи глав государств нужны для «принятия решений».

Ранее на Аляске прошли переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча лидеров состоялась в Анкоридже, на базе Эльмендорф-Ричардсон.

После переговоров Трамп заявил, что через две-три недели рассмотрит усиление американских санкций против России.