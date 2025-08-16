Несмотря на успешные переговоры, Трамп обещал подумать над усилением санкций
Трамп заявил, что через две-три недели рассмотрит усиление санкций против России
Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным решил отложить вопрос усиления антироссийских санкций. Он сообщил об этом телеканалу Fox News.
«Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать», — сказал глава Белого дома.
Трамп рассчитывает на новую встречу в скором времени. Он примет участие в трехсторонних переговорах, с приглашением президента Украины Владимира Зеленского, чтобы убедиться в успешном завершении дела.
Ранее Минфин США грозил усилением санкций, в том числе вторичных, если переговоры на Аляске пойдут не так. Министр Скотт Бессент допустил также смягчение рестрикций в случае успешных контактов.