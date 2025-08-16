Несмотря на успешные переговоры, Трамп обещал подумать над усилением санкций

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным решил отложить вопрос усиления антироссийских санкций. Он сообщил об этом телеканалу Fox News .

«Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать», — сказал глава Белого дома.

Трамп рассчитывает на новую встречу в скором времени. Он примет участие в трехсторонних переговорах, с приглашением президента Украины Владимира Зеленского, чтобы убедиться в успешном завершении дела.

Ранее Минфин США грозил усилением санкций, в том числе вторичных, если переговоры на Аляске пойдут не так. Министр Скотт Бессент допустил также смягчение рестрикций в случае успешных контактов.