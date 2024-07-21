Президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки, поблагодарив всех, кто ему помогал и отдельно выделив вице-президента Камалу Харрис. В американских СМИ появилась информация, что последняя уже возглавила список претендентов на пост кандидата на пост главы государства от Демпартии. Американист и политолог Малек Дудаков рассказал 360.ru о том, каковы ее шансы на выдвижение.

«Действительно, вот эта бесконечная кампания давления на Джо Байдена возымела эффект. Дедушка согласился уйти в отставку, точнее, сняться с выборов», — сказал он.

Собеседник 360.ru добавил, что Байден будет досиживать на посту президента до 20 января, то есть до инаугурации следующего президента, причем вне зависимости от того, кто им будет — Дональд Трамп или Камала Харрис. Демократам же в ближайшие четыре недели придется разобраться и с кандидатом в президенты, и с его вице-президентом.