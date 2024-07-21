«Вероятность не 100%». Американист Дудаков — о шансах Харрис заменить Байдена на выборах
Дудаков: шансы Харрис заменить Байдена на выборах нельзя назвать стопроцентными
Президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки, поблагодарив всех, кто ему помогал и отдельно выделив вице-президента Камалу Харрис. В американских СМИ появилась информация, что последняя уже возглавила список претендентов на пост кандидата на пост главы государства от Демпартии. Американист и политолог Малек Дудаков рассказал 360.ru о том, каковы ее шансы на выдвижение.
«Действительно, вот эта бесконечная кампания давления на Джо Байдена возымела эффект. Дедушка согласился уйти в отставку, точнее, сняться с выборов», — сказал он.
Собеседник 360.ru добавил, что Байден будет досиживать на посту президента до 20 января, то есть до инаугурации следующего президента, причем вне зависимости от того, кто им будет — Дональд Трамп или Камала Харрис. Демократам же в ближайшие четыре недели придется разобраться и с кандидатом в президенты, и с его вице-президентом.
Байден уже официально поддержал Камалу Харрис. Высока вероятность того, что Камала эту позицию займет, но все-таки она не стопроцентная.
Малек Дудаков
Американист
Политолог напомнил, что у Харрис хватает проблем, в числе которых непопулярность и низкие рейтинги. Среди плюсов ее положения — поддержка Байдена и темный цвет кожи. Любого, кто попытается ее сдвинуть, обвинят в расизме и сексизме.
Дудаков допустил, что Харрис все же станет кандидатом в президенты, которому подберут в вице-президенты политика посильнее, чтобы дать отпор соратнику Трампа Джей Ди Вэнсу. При этом уже несколько таких кандидатур обсуждается. В их числе экс-астронавт и сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, Энди Бешир из Кентукки и Рой Купер из Северной Каролины.
«Правда, они все не очень известные люди, поэтому их придется раскачивать медийно», — резюмировал собеседник 360.ru.