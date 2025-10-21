«Вернуть Крым». В Японии поддержали Трампа после слов об Украине

Заявление президента США Дональда Трампа о неспособности Украины одержать победу в конфликте с Россией вызвало одобрение у японцев. Своим мнением поделились читатели японской газеты Mainichi Shimbun.

Комментаторы уверены, что украинской стороне не хватит ресурсов и солдат, чтобы победить Россию.

«Британское издание The Independent на днях писало, что Киеву пора договариваться с Кремлем», — отметили в сообщении.

Похожую позицию выразил еще один читатель. Он напомнил, что оружие и боеприпасы ВСУ поставляют союзники и все финансирование идет от «коалиции желающих».

«Украина уже проиграла. Совместное заявление лидеров ЕС и Зеленского о безоговорочном прекращении огня это лишь подтверждает. Они проиграли еще в тот момент, когда возжелали вернуть Крым», — иронично написал другой пользователь.

Ранее Трамп в беседе с журналистами заявил, что Украина не одержит победу. По его словам, многим придется заплатить большую цену если конфликт не получится урегулировать в ближайшее время.