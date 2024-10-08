В Великобритании задумались об угрозе смены власти

Daily Beast: придворные Карла III готовятся к его смерти и смене монарха

Придворные короля Великобритании Карла III начали приготовления к его смерти и смене монарха. Об этом сообщило издание The Daily Beast .

По его информации, когда король взошел на престол, многие думали, что он проживет так же долго, как его мать, Елизавета II (96 лет), или отец, принц Филипп (99 лет).

Однако тяжелая болезнь Карла, преданная огласке, может свидетельствовать, что при дворе уже готовятся к переходу власти к его старшему сыну, принцу Уильяму.

По мнению издания, если Уильям в скором времени взойдет на престол, его младший брат, принц Гарри, потеряет последние шансы примириться с семьей.

В августе газета Daily Mail сообщила, что король Великобритании перестал отвечать на звонки и письма младшего сына.