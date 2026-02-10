Лавров рассказал о действиях России после завершения ДСНВ

После окончания действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений Россия планирует сохранить понятные и предсказуемые правила в сфере стратегической стабильности. Об заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном собрании ко Дню дипломатического работника, сообщило РИА «Новости» .

Лавров связал задачу с прекращением действия ДСНВ и подчеркнул, что Москве предстоит найти подходы, которые позволят удержать определенные рамки в области международной безопасности. Он не уточнил, какие именно механизмы Россия планирует использовать, а также будут ли новые форматы договоренностей.

«В связи с завершением жизненного цикла Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений предстоит обеспечить необходимый уровень предсказуемости в сфере стратегической стабильности», — подчеркнул министр.

Лавров отмечал, что Россия не ждет ответа от США на предложение президента Владимира Путина сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях.