Трамп-младший: Зеленский стал верховным жрецом Украины для США

Находящиеся у власти в Белом доме демократы возводят до небес авторитет украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил сын бывшего президента Штатов Дональд Трамп — младший в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

«На сегодняшний день Владимир Зеленский — верховный жрец Украины», — сказал он.

По словам Трампа-младшего, демократам необходимо в кого-то верить. Они не верят в Бога, поэтому считают шведскую активистку Грету Тумберг авторитетом в вопросе климата.

По мнению сына Трампа, в течение ближайших 50 лет Украина исчезнет, а американское правительство предало украинскую сторону.

Ранее независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что война Штатов против России для защиты киевского режима стала бы безумием. Разрешение Америки для ВСУ бить по российской территории приведет к эскалации конфликта.