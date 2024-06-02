«Верховный жрец». В США объяснили, почему демократы возводят Зеленского до небес

Трамп-младший: Зеленский стал верховным жрецом Украины для США

Фото: РИА «Новости»

Находящиеся у власти в Белом доме демократы возводят до небес авторитет украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил сын бывшего президента Штатов Дональд Трамп — младший в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

«На сегодняшний день Владимир Зеленский — верховный жрец Украины», — сказал он.

По словам Трампа-младшего, демократам необходимо в кого-то верить. Они не верят в Бога, поэтому считают шведскую активистку Грету Тумберг авторитетом в вопросе климата.

По мнению сына Трампа, в течение ближайших 50 лет Украина исчезнет, а американское правительство предало украинскую сторону.

Ранее независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что война Штатов против России для защиты киевского режима стала бы безумием. Разрешение Америки для ВСУ бить по российской территории приведет к эскалации конфликта.

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