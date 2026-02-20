Верховный суд США отменил пошлины Трампа

Верховный суд США отменил пошлины президента Дональда Трампа, которые он ввел по закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Об этом сообщило агентство Reuters .

Решение приняли большинством голосов: шесть против трех. Судьи указали, что Конституция США давала право вводить налоги и пошлины конгрессу, а не президенту, и напомнили о «доктрине важных вопросов», которая требует четкого разрешения законодателей для шагов с большим экономическим и политическим значением.

«Президент должен указать на явное разрешение конгресса, чтобы оправдать свое экстраординарное заявление о полномочиях по введению тарифов», — заявил председатель Верховного суда Джон Робертс.

Он добавил, что глава государства не может этого делать.

Когда рассмотрение дела только начиналось, глава Белого дома заявил, что сможет найти замену пошлинам против торговых партнеров, если Верховный суд их отменит.