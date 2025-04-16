Верховный суд Британии отказал трансгендерам в праве называться женщинами

Суд отметил, что закон о равенстве, принятый в 2010 году для защиты от дискриминации, относится только к биологическим понятиям мужчины и женщины, а не самоощущению.

При этом на днях издание The Telegraph сообщило, что британке запретили приходить в школу, где учится ее 11-летняя дочь, из-за того, что женщина пожаловалась на уроки о трансгендерной* идентичности и сексуальном воспитании. Только спустя восемь месяцев матери разрешили забирать девочку из школы, если она будет заранее предупреждать об этом и не будет критиковать образовательную политику.

* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация