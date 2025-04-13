Британке запретили приходить в школу дочери из-за жалобы на уроки о трансгендерах

Telegraph: в Британии проводят уроки о трансгендерах в младших классах

Жительнице Великобритании запретили приходить в школу ее дочери после жалоб на уроки о трансгендерной* идентичности. Об этом написала газета The Telegraph .

Британка была обеспокоена тем, что в школе, где учится ее 11-летняя дочь, детям рассказывают о трансгендерах*. При этом ученикам показывают материалы по сексуальному воспитанию, которые «слишком графичные».

После жалоб в Сети администрация школы запретила женщине приближаться к школе. Через восемь месяцев матери девочки разрешили забирать дочь из школы, если она согласится не очернять репутацию учебного заведения и будет заранее предупреждать о визитах, чтобы «сотрудники могли чувствовать себя подготовленными».

В начале апреля в США начались масштабные акции протеста против политики администрации США Дональда Трампа. Манифестанты помимо прочего требовали защитить права трансгендеров*.

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