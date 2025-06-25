Утечка доклада об ударах по Ирану сорвала триумф Трампа на саммите НАТО

NYT заявила о сорванном триумфе Трампа на саммите НАТО из-за доклада об Иране

Утечка предварительного доклада разведуправления Минобороны США об ударах по Ирану сорвала победное ликование, на которое президент Дональд Трамп рассчитывал на саммите НАТО. Об этом сообщила газета The New York Times .

«Отчет разведки по Ирану разрушает победное ликование, на которое Трамп надеялся в НАТО», — написали авторы материала.

По их словам, когда американский лидер прибыл в Нидерланды, он отчаянно пытался сохранить хрупкое перемирие между Ираном и Израилем. Утечка нового отчета разведки США поставила под сомнение неоднократное утверждение Трампа о том, что американские атаки якобы уничтожили ядерные программы Ирана.

Трамп обвинил американские СМИ в попытке дискредитировать удары США по исламской республике, сообщили «Известия». Российский сенатор Алексей Пушков назвал целью утечки доклада разведки об Иране дискредитацию президента США.