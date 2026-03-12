Иран пообещал мстить без колебаний за погибших при атаках США и Израиля

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран верит в дружбу с соседями, но продолжит наносить удары по базам США, расположенным в этих странах. Его слова привело агентство Tansim .

Он призвал государства Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские военные объекты.

«В дальнейшем мы вынуждены будем продолжать эти действия; хотя мы по-прежнему считаем необходимым дружбу между нами и нашими соседями. Эти страны должны определиться со своей позицией по отношению к агрессорам против нашей родины и убийцам наших граждан», — заявил Хаменеи.

Верховный лидер подчеркнул, что Иран без колебаний отомстит за кровь погибших, в том числе за смерть детей при ударе по начальной школе для девочек в Минабе, где 28 февраля погиб 171 человек.

Хаменеи также решил оставить Ормузский пролив закрытым и использовать его как рычаг давления в конфликте.