Верховный лидер Ирана обвинил Трампа в обмане

Аятолла Хаменеи: Трамп солгал, заявив об использовании силы ради мира

Американский лидер Дональд Трамп солгал, когда сказал, что хочет использовать силу для установления мира. Такое заявление сделал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, чьи слова привело агентство Fars .

«Он, американское руководство и правительства использовали власть для массовых убийств в Газе, разжигания войны везде, где только смогут», — отметил Хаменеи.

Он добавил, что силу действительно можно использовать для установления мира и безопасности. Поэтому Иран «с божьей помощью будет наращивать ее ежедневно».

Ранее иранские власти обратились к арабским странам с предложением основать совместную платформу для восстановления сектора Газа.