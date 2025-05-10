Иран предложил арабским странам вместе восстановить сектор Газа

Иран обратился к арабским странам с предложением основать совместную платформу для восстановления палестинского сектора Газа. Об этом заявил глава Стратегического совета по международным отношениям Камаль Харрази, сообщило Reuters.

«Мы должны основать общую платформу для поддержки внутренне перемещенных лиц и восстановления сектора Газа», — сказал он.

По словам Харрази, власти Иран готовы начать многосторонний и двусторонний диалог со странами региона, чтобы уменьшить непонимание. Поэтому нужно создать исследовательский центр между Ираном и разными территориями региона, резюмировал политик.

Ранее стало известно, что иранские власти отложили запланированные на 3 мая переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе.