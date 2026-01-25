Верховный лидер Ирана Хаменеи спрятался в бункере из-за возможных атак США

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в защищенное укрытие в Тегеране на фоне подготовки страны к возможному удару со стороны США. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на оппозиционный новостной ресурс Iran International.

По информации издания, решение приняли после оценки иранскими высокопоставленными чиновниками возросших рисков военной эскалации на фоне переброски американских сил в регион. Утверждается, что Хаменеи находится в укрепленном бункере, оборудованном системой взаимосвязанных тоннелей.

На время отсутствия верховного лидера текущую работу его офиса курирует третий сын Хаменеи — Масуд. Он, как утверждается, выполняет функции основного канала связи между руководством страны и другими представителями власти.

The Jerusalem Post сообщило, что Соединенные Штаты рассматривают возможность военного удара по Ирану. По данным издания, в Малаккский пролив вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln, которая взяла курс в сторону Ближнего Востока.

В самом Иране продолжают подводить итоги недавних беспорядков. Министр иностранных дел страны Аббас Аракчи сообщил, что в результате столкновений погибли 3117 человек. По его словам, среди них 2427 — гражданские лица и сотрудники сил безопасности, еще 690 человек иранские власти относят к участникам террористических группировок.

Американский журнал TIME также опубликовал собственные оценки последствий недавних событий в Иране. По данным издания, которое ссылается на двух источников в иранском Министерстве здравоохранения, число погибших может достигать 30 тысяч человек. Как утверждают собеседники Time, масштабы насилия оказались столь значительными, что государственные службы не справлялись с вывозом тел.