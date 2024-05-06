Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила приостановку ДОВСЕ | 360°

Мир 06 мая 2024, 15:22 Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила приостановку ДОВСЕ Совет республики одобрил проект о приостановке действия ДОВСЕ на Белоруссию Министерство обороны РБ

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Верхняя палата парламента Белоруссии приняла законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Президент республики Александр Лукашенко ранее согласовал внесение в нижнюю палату парламента документа о приостановлении действия ДОВСЕ, законопроект успешно прошел слушания. Теперь глава государства должен подписать его для вступления в силу.

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ДОВСЕ подписали в 1990 году в Париже, он ратифицирован Белоруссией и вступил в силу в 1992 году. По договору, стороны придерживаются ограничения суммарного уровня техники и обычных вооружений по пяти категориям — боевые самолеты, ударные вертолеты, артиллерия, бронированные боевые машины и танки, а также соблюдают механизмы проверки соблюдения обязательств — проведение инспекций и обмен информацией.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил о потере актуальности ДОВСЕ в современном мире.