«Вера в единорога». Протасевич назвал белорусскую оппозицию политически инфантильной

Белорусская оппозиция политически инфантильна и похожа на веру в единорогов. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал сотрудник разведки Белоруссии Роман Протасевич.

Помилованная оппозиционерка Мария Колесникова дала интервью блогеру Юрию Дудю*, Протасевич прокомментировал ее высказывания.

«Мария производит впечатление очень доброго человека, но, на мой взгляд, ее вера в чудо, вера в лучшее, вера в людей все-таки признак определенного, тем более политического, инфантилизма. Меня берут большие сомнения в плане какой-то успешной ее политической карьеры с учетом ее чрезмерной веры в некое неопределенное светлое будущее, веры в каких-то единорогов и в какие-то сказочные вещи», — отметил разведчик.

Протасевич рассказал, как в 2024 году он посетил Колесникову в тюрьме вместе с ее отцом. Он отметил, что это было не интервью, а желание узнать о состоянии Марии и о ее здоровье.

В конце октября 2025 года в деле Романа Протасевича наступила неожиданная развязка — стало известно, что известный оппозиционер — это сотрудник белорусской разведки.

* Признан иностранным агентом в России.