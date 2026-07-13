Эксперт Кузнецов: пожар в Бангкоке мог быстро распространиться по трем причинам

Быстрое распространение огня и дыма при пожаре в Бангкоке, жертвами которого стали 27 человек, могло быть связано с особенностями конструкции здания, работой вентиляции и характером горючих материалов. Такое мнение 360.ru высказал эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Он отметил, что в большинстве случаев пожар распространяется снизу вверх, однако особенности планировки способны изменить направление движения огня.

«Любой пожар развивается из точки А в точку Б. Тепловые потоки, как правило, идут вверх, но ввиду архитектурных особенностей помещений пожар может развиваться по горизонтали и даже уходить вглубь, то есть на отметку ниже, при определенных условиях», — сказал Кузнецов.

Эксперт подчеркнул, что делать выводы о причинах происшествия до завершения расследования преждевременно. По его словам, специалистам предстоит изучить работу инженерных систем здания и свойства находившихся внутри материалов.

«Вопросы, где и как работали вентиляция, кондиционеры, какая была горючая нагрузка, имеют большое значение. Направление тепловых потоков — очень сложный процесс, там возникает высокая турбулентность, а при обрушении конструкций может меняться направление распространения пожара», — отметил он.

Кузнецов также обратил внимание на роль систем дымоудаления и противопожарных преград, которые должны препятствовать распространению огня и обеспечивать безопасную эвакуацию людей.

«Система удаления дыма помогает людям эвакуироваться, но, как любая вентиляция, осуществляет воздухообмен, что способствует попаданию кислорода к очагу горения в большем объеме. Если противопожарная дверь закрыта, кислорода в помещение попадает меньше, может произойти самозатухание процесса», — пояснил эксперт.

Россиян среди погибших и пострадавших при пожаре в Бангкоке не было, сообщило посольство России в Таиланде.