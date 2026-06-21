Переговоры делегаций США и Ирана начались в Швейцарии

Встреча высокого уровня представителей США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана началась в Швейцарии. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел ближневосточного эмирата сообщил телеканал Al Jazeera .

Иранскую делегацию возглавили спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи. От США в Швейцарию прибыли специальные переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, а также вице-президент Джей Ди Вэнс.

Цель встречи — обеспечить полное выполнение всеми сторонами условий меморандума о прекращении боевых действий, а также условий первого этапа мирной сделки.

Переговоры проходят на фоне очередного обострения конфликта между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла».

После договоренностей о временном перемирии стороны вернулись к боевым действиям через несколько часов, обвинив друг друга в нарушении.

После развертывания нового конфликта военные Ирана снова перекрыли Ормузский пролив, настаивая на прекращении боевых действий на всех участках.