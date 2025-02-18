Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Мюнхене резко раскритиковал политику европейских стран. По словам политика, массовая миграция и подрыв свободы слова представляют большую угрозу Европе, чем Россия, сообщила британская газета The Telegraph .

Вэнс добавил, что европейские страны предали некоторые из своих фундаментальных ценностей. Особенно он выделил Великобританию — заявив, что свобода слова в этой стране уходит на второй план, а выбравших Brexit британцев предали элиты, открывшие «шлюзы для миллионов иммигрантов».

Представитель Белого дома напомнил, что только 13 февраля, всего за день до начала конференции, 24-летний афганец за рулем автомобиля протаранил группу демонстрантов в Мюнхене. Пострадали более 20 человек.

Ряд крупных западных изданий уже опубликовали редакционные комментарии на речь вице-президента США. В частности, Daily Mail предупредила, что в Великобритании «свобода слова отступает», назвав также выступление Вэнса «разъяренной речью», которая «ошеломила европейских лидеров и военных начальников», ожидавших, что он сосредоточится на том, как положить конец украинскому конфликту.

Financial Times описала подход Вэнса как «конфронтационный» и отметила, что его утверждение о том, что европейские демократии столкнулись с большей «угрозой изнутри», чем со стороны России, вызвало «яростную реакцию» со стороны официальных лиц Евросоюза.

Итоги Мюнхенской конференции разочаровали многих ее европейских участников. В частности, глава мероприятия Кристоф Хойсген назвал ее «кошмаром для Европы».