Вэнс в поздравлении на Хеллоуин намекнул на перепалку с Зеленским в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своем поздравлении на Хеллоуин намекнул на «хаотичную и неоднозначную февральскую встречу в Овальном кабинете» с президентом Украины. Об этом написало издание New York Post .

«Счастливого Хэллоуина всем! Не забудьте говорить спасибо, когда будете выпрашивать сладости», — написал Вэнс.

Вице-президент прикрепил к поздравлению видео, где он предстал в кудрявом парике — отсылка к мему, который используют в интернете для высмеивания Вэнса.

В феврале во время перепалки в Белом доме Вэнс обвинил Зеленского в неблагодарности за оказанную помощь, и призвал его чаще говорить «спасибо». Украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Примечательно, что в следующем своем интервью Зеленский повторил «спасибо» более десятка раз.