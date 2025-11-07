Вэнс станет основным кандидатом от республиканцев на выборах 2028 года

Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента Джей Ди Вэнса основным кандидатом от республиканцев на выборах 2028 года. Об этом сообщила Politico .

По информации газеты, Рубио озвучил эти сведения в частной беседе с доверенными лицами. Другие детали американский госсекретарь раскрывать не стал.

В конце лета 2025 года Вэнс выступил с заявлением, которое взбудоражило американцев. Политик сказал, что готов возглавить государство, если нынешний лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет завершить президентский срок.

Вице-президент отметил, что обладает отличным опытом работы, позволяющим подхватить эстафету по управлению страной.