Вэнс станет основным кандидатом от республиканцев на выборах 2028 года

Aaron Schwartz - Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента Джей Ди Вэнса основным кандидатом от республиканцев на выборах 2028 года. Об этом сообщила Politico.

По информации газеты, Рубио озвучил эти сведения в частной беседе с доверенными лицами. Другие детали американский госсекретарь раскрывать не стал.

В конце лета 2025 года Вэнс выступил с заявлением, которое взбудоражило американцев. Политик сказал, что готов возглавить государство, если нынешний лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет завершить президентский срок.

Вице-президент отметил, что обладает отличным опытом работы, позволяющим подхватить эстафету по управлению страной.

