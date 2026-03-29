Вэнс стал лидером опроса о преемнике Трампа на выборах 2028 года

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался фаворитом среди американских консерваторов в качестве кандидата от республиканцев на президентских выборах в 2028 году. Такие результаты показал опрос, проведенный среди участников влиятельной консервативной конференции CPAC с Джимом Маклафлином, видео опубликовала в соцсети X медиакомпания RSBN .

«Кого вы предпочитаете на республиканских праймериз? Джей Ди Вэнс — 53%, Марко Рубио — 35%», — заявил поллстер Джим Маклафлин, оглашая результаты опроса.

Республиканец Рон Десантис получил всего 2%. Аналогичный результат зафиксировали и у Дональда Трампа — младшего.

Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что его сменит на посту президента представитель Республиканской партии. По его словам, это будет достойный кандидат. Он добавил, что республиканцы смогли достичь значительных успехов, поэтому ему было бы жаль, если бы достигнутое оказалось «выброшенным».