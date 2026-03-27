Трамп раскрыл, кого видит своим преемником

Президент США Дональд Трамп допустил, что именно представитель Республиканской партии станет следующим американским лидером. Он заявил в интервью телеканалу Fox News , что уверен в этом.

«Я бы сказал, что это будет республиканец. Я на самом деле верю в это», — сказал он.

По его словам, среди представителей Республиканской партии есть достойные люди. Их кандидат будет хорошим. Трамп добавил, что республиканцы достигли значительных успехов и было бы жаль видеть это «выброшенным».

В прошлом году Трамп в интервью телеканалу NBC говорил, что его сторонники уговаривали его баллотироваться на третий срок, но он всегда считал важным занимать президентский пост именно два. По его словам, он планировал отработать свое и передать страну в руки кому-то другому, «в идеале — великому республиканцу».

Ранее Трамп назвал демократов величайшим врагом Америки из-за некомпетентности. До этого западные СМИ допускали провал республиканцев на выборах в конгресс после атаки на Иран и нестабильных нефтяных цен.

Президентские выборы в США запланировали на 7 ноября 2028 года. Кандидатами от республиканцев могут стать вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.