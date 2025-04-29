Трамп не дает махнуть на все рукой. Вэнс рассказал о прогрессе в переговорах по Украине

Вэнс: Трамп заставил дипломатов США вернуться к переговорам с Россией и Украиной

Американский лидер Дональд Трамп по-прежнему настаивает на необходимости продолжения переговоров для урегулирования украинского конфликта. Об этом в подкасте The Charlie Kirk Show заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он признался, что американских дипломатов на переговорах порой сильно раздражают представители и Украины, и России. Несмотря на споры и проблемы, США пытаются наладить диалог.

«Такова природа этих переговоров, где мы ходим по кругу. Иногда хочется на все плюнуть, но президент Трамп не дает нам это сделать», — подчеркнул Вэнс.

Вице-президент добавил, что американские дипломаты смогли добиться, чтобы обе стороны сообщили о своих условиях.

«Другое дело, что эти условия не совпадают. Задача дипломатии — попробовать этот разрыв сократить», — объяснил он.

По его словам, переговорный процесс продолжается и прогресс в диалоге есть. Трамп четко поставил перед администрацией США цель положить конец противостоянию России и Украины, добавил Вэнс.

«Если это все не остановить, украинцам конфликт не выиграть», — подытожил он.

Ранее газета Financial Times не исключила, что США и Украина могут подписать сделку о ресурсах на этой неделе. По ее данным, Белый дом пошел на уступку и согласился не учитывать уже предоставленную военную помощь.