Некоторые американцы украинского происхождения используют влияние для решения споров в пользу своей нации. Об этом в социальной сети Trump Social написал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он рассказал, как в ходе сенатской кампании в 2022 году встретил американца украинского происхождения на северо-востоке Огайо.

«Он был очень рассержен моими взглядами на конфликт и желанием как можно быстрее его завершить. „Вы пытаетесь покинуть мою страну, и мне это не нравится“. „Сэр, — ответил я, — ваша страна — Соединенные Штаты Америки, как и моя“» — отметил Вэнс.

По мнению вице-президента, оскорбительно, когда новые иммигранты в США готовы использовать влияние и власть новой нации для решения этнических споров старой.

«Одной из важнейших составляющих ассимиляции является восприятие США как своей страны», — добавил Вэнс.

Ранее он упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в нежелании завершать конфликт с Россией.