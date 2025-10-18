Вэнс прокомментировал цветовое сочетание на галстуке Хегсета на переговорах с Зеленским

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал сообщение пользователей, что на встречу президентов США и Украины глава Пентагона Пит Хегсет надел галстук с широкими сине-бело-красными полосами. Свое мнение Вэнс написал в соцсети Х.

Пользователь написал, что полосы на галстуке Хегсета расположены в той же последовательности, что и на государственном флаге России.

«А возможно, на нем были цвета Америки», — написал вице-президент в соцсети.

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон превратился в череду дипломатических курьезов, начиная с прибытия делегации и заканчивая отбытием украинского лидера. Глава Белого дома Дональд Трамп не стал провожать Зеленского до машины и улетел, как только гость покинул резиденцию. Переговоры продлились около двух часов, из-за чего ланч прошел без высоких персон. Гостям предлагали салат с артишоками и курицу с бататом.