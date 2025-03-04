Вэнс призвал Украину к реальным шагам для завершения конфликта

Украинским властям следует предпринять реальные шаги, направленные на урегулирование конфликта. Об этом журналистам заявил вице-премьер США Джей Ди Вэнс. Трансляцию его выступления провел телеканал Fox News .

Вэнс призвал Украину к реальным действиям вместо публичных заявлений. США считают, что урегулирование конфликта дипломатическим путем отвечает интересам американцев, добавил вице-президент.

По его словам, украинским властям необходимо согласиться начать переговоры и вступить в диалог с американским президентом Дональдом Трампом.

«Украинцы должны сесть за стол переговоров и начать переговоры с президентом Трампом», — объяснил Вэнс.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он пытается помешать Белому дому завершить конфликт дипломатическим путем. Власти США пытаются сделать так, чтобы представители России и Украины сели за стол переговоров, подчеркнул он.