Вэнс отметил заслуги Уиткоффа в переговорах России и США по Украине

Вэнс: США и Россия сузили разногласия по Украине до двух главных вопросов

Переговоры между США и Россией, проходившие при участии спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, привели к сужению круга разногласий по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в соцсети X.

«Результатом переговоров Уиткоффа стало то, что мы сузили список открытых вопросов до ряда четко определенных проблем, а именно гарантий безопасности и территориальных уступок», — написал он.

По словам Вэнса, дипломатическая группа под руководством Уиткоффа успешно продвинулась в организации переговорного процесса.

Однако достичь урегулирования конфликта, как отметил вице-президент, можно будет только благодаря усилиям главы Белого дома Дональда Трампа и его спецпредставителя.

Ранее американские СМИ уличили политика в нарушении стандартного протокола. Журналисты обратили внимание, что Уиткофф провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным без стенографиста из Госдепа.