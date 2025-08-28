Уиткоффа обвинили в нарушении протокола на встрече с Путиным

Reuters: Уиткофф нарушил протокол, встретившись с Путиным без стенографиста

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф пришел на встречу с российским лидером Владимиром Путиным без стенографиста из Госдепартамента, что является нарушением стандартного дипломатического протокола. Об этом сообщил источник Reuters.

В публикации напомнили, что Уиткофф как магнат в сфере недвижимости не имеет дипломатического опыта.

«Он нарушил стандартный протокол, придя на встречу без стенографиста из Госдепа, и таким образом остался без записей точных предложений Путина», — отметил собеседник издания.

После телефонного разговора с участием Уиткоффа 7 августа европейские лидеры пытались выяснить у американских коллег, что именно говорил Путин на встрече с спецпредставителем Трампа.

Кроме того, некоторые высокопоставленные чиновники, в том числе спецпосланник по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио, изначально не знали о некоторых деталях встречи.

Президент США Дональд Трамп после разговора Путина и Уиткоффа сообщил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, что встреча в Москве оказалась «продуктивнее, чем ожидалось».