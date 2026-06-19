Вэнс отменил вылет в Швейцарию на подписание сделки с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил запланированный вылет в Швейцарию на подписание сделки с Ираном и переговоры. Об этом заявили в Белом доме, сообщило РИА «Новости» .

«Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером», — сказали журналистам.

При этом в Белом доме заявили, что надеются как можно скорее начать с иранскими властями технические переговоры.

Ранее Вэнс отметил, что стартовал 60-дневный период для согласования финальной мирной сделки США и Ирана. Сама официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании состоится 19 июня в Швейцарии. Вице-президент Вэнс должен был в ней участвовать.