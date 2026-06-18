Вэнс объявил о старте согласования финальной сделки США и Ирана

В четверг, 18 июня, стартовал период для согласования финальной сделки Соединенных Штатов и Ирана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с журналистами.

«Я бы сказал, что 60-дневный период официально начался сегодня. Соглашение было подписано поздно. Технически оно было подписано сегодня по иранскому времени», — сказал он.

По словам Вэнса, американская сторона ожидает, что в рамках итоговой сделки Тегеран возьмет на себя обязательства не создавать ракеты, которые смогут угрожать всему миру.

При этом американский вице-президент добавил, что Иран не отказывается от права на самооборону.

Ранее в Белом доме объяснили сокрытие деталей меморандума с Ираном. Такое решение приняли по просьбе посредников из Пакистана и Катара.