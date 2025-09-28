Вэнс обвинил Россию в отказе от переговоров по Украине

Вэнс: в последние недели Россия отказывалась от переговоров по Украине

В последнее время Россия якобы отказывалась от участия в переговорах по Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Он указал, что на протяжении последних двух недель российская сторона отвечала отказом на призыв вернуться к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

«Они также отказались от любых трехсторонних встреч, на которых президент Дональд Трамп мог бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — добавил вице-президент США.

По словам Вэнса, позиция Белого дома по урегулированию конфликта на Украине осталась прежней, Соединенные Штаты продолжат работу ради достижения мира.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не увидела со стороны США стремления прекратить честный диалог даже после резких заявлений Трампа.