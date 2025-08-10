Вэнс назвал прорывом для дипломатии США грядущие переговоры Путина и Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал договоренность о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «значительным прорывом для американской дипломатии». Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News .

«Это значительный прорыв для американской дипломатии», — сказал он.

Встреча лидеров запланирована на 15 августа в Аляске. О планах переговоров ранее сообщил Дональд Трамп, а затем информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

По данным CNN, в день саммита на Аляске также может находиться президент Украины Владимир Зеленский, однако в переговорах он участвовать не будет. В Белом доме не исключают, что украинского лидера могут включить в некоторые встречи, но только после завершения переговоров Путина и Трампа.