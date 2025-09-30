Политолог Котов отметил, что шатдаун для Трампа может стать возможностью укрепить свои позиции

Споры о бюджете в Конгрессе США стали предметом обсуждения мировых СМИ. Политолог, член Экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов поделился с «ФедералПресс» своими мыслями о ситуации в Вашингтоне.

Эксперт пояснил, что разногласия между республиканцами и демократами по поводу федерального бюджета могут привести к приостановке работы правительства, если стороны не достигнут соглашения до 1 октября. Это означает, что многие государственные служащие отправятся в неоплачиваемый отпуск из-за отсутствия финансирования.

По мнению Котова, для президента Дональда Трампа такая ситуация может стать возможностью укрепить свои позиции. Критика демократов со стороны Трампа усилится, если американцы столкнутся с проблемами в работе городских служб.

Кроме того, Трамп может использовать шатдаун для реализации своей идеи о сокращении числа государственных служащих, не лояльных к его политике.