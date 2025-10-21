Вэнс исключил присутствие военных США в Газе

Вэнс: американских сил в секторе Газа не будет

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не знает, кто станет руководить сектором Газа. Также американских военных не собираются размещать на территории анклава, заявил он на пресс-конференции в ходе визита в Израиль.

«Американских сил на земле Газы не будет», — сказал Вэнс, слова которого привела газета The Guardian.

По словам вице-президента США, в настоящий момент ведутся работы по созданию гибкой структуры управления, которая сможет адаптироваться в ходе развития событий. Кроме того, американские власти не будут заставлять Израиль принимать иностранные войска.

Вэнс подчеркнул, что палестинцы должны жить в Газе. Израилю, в свою очередь, нужно гарантировать местным жителям безопасность, прежде чем решать вопросы управления палестинским анклавом.

Ранее президент США Дональд Трамп не увидел причин для ввода американских войск в сектор Газа. Он напомнил, что Соединенные Штаты не планируют участвовать в наземных операциях в регионе.