Трамп подтвердил, что американских военных не будет в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается вводить американские войска в сектор Газа, поскольку для этого «нет причин». Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News .

Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты не планируют участвовать в наземных операциях в регионе.

Израиль и движение ХАМАС 8 октября подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана, 10 октября вступил в силу режим прекращения огня. Израиль отвел войска к буферной зоне, а жители Газы начали возвращаться в свои дома.

Через несколько дней Трамп вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани подписал соглашение о прекращении войны в Газе в качестве посредника между Израилем и ХАМАС.

В тот же день боевики ХАМАС освободили всех 20 оставшихся в плену заложников, а Израиль выпустил 1968 палестинских заключенных.

Сегодня сообщалось, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа после нарушения режима прекращения огня.