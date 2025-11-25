План Трампа по Украине спровоцировал борьбу за влияние в Белом доме

Bild: план Трампа по Украине используется в борьбе за влияние в Белом доме

Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине стал поводом для острой внутренней борьбы за влияние внутри американской администрации. Как сообщил Bild , ключевое противостояние разворачивается между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем, советником по нацбезопасности Марко Рубио.

Оба политика стремятся получить решающий голос при определении внешней политики США, а в перспективе — обеспечить себе позицию фаворита на будущих президентских выборах.

Конфликт во многом стал заметен и в Европе. В ЕС, по информации Bild, симпатии явно склоняются в сторону Рубио. В Брюсселе отмечают, что он многие годы последовательно занимал жесткую позицию в отношении президента России Владимира Путина и считается приверженцем трансатлантического курса, что делает его более предсказуемой фигурой для европейских столиц.

Американские чиновники, работавшие в Белом доме в первый срок Трампа, уточнили, что Рубио движет принципиальная позиция в отношении Москвы, тогда как мотивация Вэнса более политическая. Источник Bild заявил, что Вэнс имеет президентские амбиции, выстраивая союз с спецпосланником Стивом Уиткоффом и одновременно оставляя себе пространство для маневра, чтобы при необходимости занять другую линию.

О разногласиях между Вэнсом и Рубио ранее сообщал The Economist. По информации журнала, именно Вэнс добивался наиболее жесткой версии мирного плана для Украины и лично звонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чтобы изложить условия. Его давний знакомый, министр армии США Дэниел Дрисколл, затем отправился в Киев и передал позицию Вашингтона уже лично.

Марко Рубио, напротив, стремился снизить напряжение вокруг переговоров. По данным The Economist, он звонил сенаторам прямо из самолета и уверял, что обсуждаемый документ — не инициатива США, а проект, поступивший по линии России.