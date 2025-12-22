Вэнс: ядерное оружие в Европе может попасть к враждебно настроенным к США людям

В Европе возможны политические сдвиги, которые в перспективе могут создать риски для безопасности США, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью британскому порталу UnHerd . По его оценке, распространение радикальных идеологических течений способно привести к ситуации, при которой влияние в европейских странах, обладающих ядерным оружием, получат силы, потенциально враждебные Вашингтону.

«Франция и Великобритания обладают ядерным оружием. Если они позволят себе поддаться весьма разрушительным моральным идеям, то вы позволите ядерному оружию попасть в руки людей, которые могут нанести очень серьезный ущерб Соединенным Штатам», — сказал вице-президент.

Вэнс заявил, что сторонники исламистских взглядов уже участвуют в политической жизни на местном уровне, а в более отдаленной перспективе — порядка 10-15 лет — могут занять более значимые позиции.

Он подчеркнул, что такие сценарии рассматриваются как прямая угроза национальной безопасности США, учитывая наличие ядерных арсеналов у Франции и Великобритании. Вэнс также отметил риск ослабления американо-европейских связей в долгосрочной перспективе и заявил о необходимости более откровенного диалога с Европой по вопросам ценностей и безопасности.

Также он заверил, что власти Украины в частных разговорах признают, что в перспективе могут утратить контроль над оставшейся частью территории Донецкой Народной Республики.