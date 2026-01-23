Вэнс анонсировал раздел природных ресурсов Гренландии

США намерены разделить природные ресурсы Гренландии, которые Вашингтон якобы стремится защитить. Об этом сообщил вице-президент Америки Джей Ди Вэнс в беседе с NewsMax .

«Мы хотим разделить богатство этой прекрасной территории с большим количеством полезных ископаемых и ресурсов, которые, по сути, мы защищаем», — заявил он.

В среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе американский лидер Дональд Трамп сказал, что не видит сценария, при котором США начали бы военный конфликт с Данией — союзником по НАТО — из-за Гренландии.

По его словам, уже началось обсуждение долгосрочного соглашения по острову. Также глава Белого дома отметил, что во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заложили основу будущей договоренности по поводу этого вопроса.

Трамп назвал поездку в Давос плодотворной. Он отметил, что структура будущего соглашения по Гренландиии станет «невероятной для США».