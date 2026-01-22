Трамп подвел итоги своей поездки в Давос

Президент США Дональд Трамп заявил, что его поездка в Давос получилась очень плодотворной. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп восхитился поездкой и назвал ее замечательной. По его словам, структура будущего соглашения по Гренландии прорабатывается и станет «невероятной» для Соединенных Штатов;

Совет мира по Газе, устав которого подписали на полях Всемирного экономического форума станет, по мнению Трампа, «чем-то особенным», чего еще не видел мир.

Также американский лидер общую положительную тенденцию: в мире «происходит так много хороших вещей».

Ранее стало известно, до чего Трамп договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским.