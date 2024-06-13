Венгрию оштрафовали на 200 миллионов евро из-за беженцев

Суд ЕС оштрафовал Венгрию за нарушение правил по приему беженцев

Суд Европейского союза в Люксембурге оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро, а также приговорил к выплатам в миллион евро ежедневно из-за нарушения правил по приему беженцев. Об этом сообщили на сайте инстанции.

«Речь идет о беспрецедентном и очень серьезном нарушении европейского права», — заявили в суде.

Венгрию обвинили в подрыве солидарности между странами ЕС и игнорировании европейских правовых норм. Государство якобы нарушает единство Евросоюза, поскольку не позволяет вынужденным переселенцам оставаться в стране до окончательного выяснения их правового статуса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснил давление ЕС на Венгрию. По его словам, не все страны объединения могут позволить себе самостоятельность. Позиция Венгрии не нравится Евросоюзу.