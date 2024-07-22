Венгрия выступила против переноса встречи глав МИД на Украину

Сийярто: Венгрия против проведения встреч глав МИД Евросоюза за его пределами

Фото: Freepik

Венгрия выступит против идеи перенести встречу министров иностранных дел стран Евросоюза на Украину. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто в эфире телеканала M1.

«Мы на это не согласны и вообще не считаем правильным проводить заседание за пределами ЕС», — подчеркнул министр.

Как сегодня сообщало немецкое новостное агентство Tagesschau, в Евросоюзе решение премьера Венгрии Виктора Орбана поехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным вызвало разногласия. В Еврокомиссии заявили, что Орбан тем самым нанес ущерб попыткам ЕС выступить единым фронтом в политике в отношении Украины.

Ранее Сийярто назвал политику главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес Орбана «детским садом» и обрадовался, что Боррель скоро уходит в отставку.

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