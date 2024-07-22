Венгрия выступила против переноса встречи глав МИД на Украину

Сийярто: Венгрия против проведения встреч глав МИД Евросоюза за его пределами

Венгрия выступит против идеи перенести встречу министров иностранных дел стран Евросоюза на Украину. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто в эфире телеканала M1 .

«Мы на это не согласны и вообще не считаем правильным проводить заседание за пределами ЕС», — подчеркнул министр.

Как сегодня сообщало немецкое новостное агентство Tagesschau, в Евросоюзе решение премьера Венгрии Виктора Орбана поехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным вызвало разногласия. В Еврокомиссии заявили, что Орбан тем самым нанес ущерб попыткам ЕС выступить единым фронтом в политике в отношении Украины.

Ранее Сийярто назвал политику главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес Орбана «детским садом» и обрадовался, что Боррель скоро уходит в отставку.