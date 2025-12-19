Венгрия выразила готовность в любое время принять встречу лидеров России и США

Венгрия подтвердила готовность в любое время выступить в качестве площадки для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом ТАСС заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия согласилась стать площадкой для переговоров высокого уровня по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Мы, безусловно, готовы. Мы готовы к этому в любое время. Мы подтвердили эту решимость как в Вашингтоне, так и в Москве», — уточнил министр.

Он добавил, что страна почтет за большую честь способствовать урегулированию украинского конфликта. По мнению Сийярто, достижение мира является обязательным условием в том числе для долгосрочной стабильности в Европе в сфере безопасности.

По словам Сийярто, в Венгрии «держат пальцы крестиком» и надеются на успех переговоров между лидерами России и США.

«Без такого рода соглашения мир на Украине не может быть гарантирован», — подчеркнул он.

Ранее газета Politico не исключила, что российская и американская делегации могут провести переговоры в Майами. По ее данным, группу дипломатов из России возглавит спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.