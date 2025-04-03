Венгрия выйдет из МУС из-за политизации организации

Премьер Венгрии Орбан: Венгрия выйдет из МУС, потому что суд стал политическим

Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС), потому что он стал политическим. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на пресс-конференции с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.

«В последние годы это уже не беспристрастный, основанный на верховенстве закона суд, а политический суд. И это наиболее отчетливо видно в его решении относительно Израиля», — процитировало Орбана РИА «Новости».

Премьер Венгрии отметил, что глава МИД страны Петер Сийярто внесет в парламент закон о выходе государства из Римского статута.

Ранее Петер Сийярто заявил, что уровень безопасности в Венгрии существенно вырос после переговоров России и США. По его словам, страна закупает российский газ, но из-за действий украинского правительства поставки пришлось приостановить. Также Сийярто отметил, что оба государства заинтересованы в успехе переговоров.