Венгрия, Россия, Турция и Сербия усилят защиту газопровода «Турецкий поток»

Венгрия, Россия, Турция и Сербия договорились о защите газопровода «Турецкий поток» от возможных атак со стороны Украины. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщил ТАСС .

Сийярто обсудил ситуацию с министрами энергетики Сербии и Турции, а также с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным по телефону.

«Мы условились, что трубопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо, поскольку нападения на него становятся все более частыми», — сказал он.

Государства договорились поддерживать постоянный контакт. Каждая сторона внесет свой вклад и примет меры для защиты трубопровода.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что на Венгрию оказывают давление, пытаясь ограничить ее суверенитет.