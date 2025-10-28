Венгрия решила создать антиукраинский альянс в ЕС со Словакией и Чехией

Венгрия намерена создать «антиукраинский блок» с Чехией и Словакией в противовес политике ЕС. Об этом сообщило издание Politico .

Виктор Орбан хочет усилить сотрудничество с Робертом Фицо и Андреем Бабишем. Их цель — создать альянс внутри Евросоюза, который изменит текущие подходы к поддержке Украины. Три лидера планируют объединить свои усилия, чтобы на саммитах ЕС выступать единым фронтом.

Politico указывает, что новый политический альянс пока не сформирован окончательно. Однако его появление может значительно осложнить усилия ЕС по финансовой и военной поддержке Украины.

Политический директор и советник венгерского премьера Балаж Орбан напомнил, что во время миграционного кризиса аналогичный альянс показал отличные результаты. Группа, известная как «Вишеградская четверка» или V4, была основана в феврале 1991 года. В нее входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что при нынешнем правительстве переговоры о вступлении Украины в ЕС не начнутся. По его словам, конкретные переговоры так и не начались, потому что Венгрия остается единственной страной, блокирующей соответствующее решение Евросоюза.