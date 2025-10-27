В Венгрии назвали главное препятствие для вступления Украины в ЕС

Сийярто: при нынешнем правительстве Венгрии вступления Украины в ЕС не состоится

Венгрия будет и впредь блокировать начало переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, пообещав, что при действующем составе правительства обсуждение евроинтеграции не начнется.

«Пока я могу быть министром иностранных дел, а Виктор Орбан — премьер-министром, можете быть уверены, что переговоры о вступлении в ЕС с Украиной не начнутся», — процитировало Сийярто РИА «Новости».

По его словам, предметные переговоры так и не были начаты, поскольку именно Венгрия остается единственной страной, накладывающей вето на соответствующее решение ЕС.

Сийярто также заявил, что начало процесса евроинтеграции Украины сегодня представляет опасность для Европы. По его словам, вступление страны в ЕС может привести к войне и лишить европейцев части финансовых ресурсов.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не станет накладывать вето на 19-й пакет санкций против России, поскольку принимаемые рестрикции не противоречат национальным интересам.