Венгрия продолжит мирную миссию, несмотря на угрозы ЕС

Правительство Венгрии не станет прекращать мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на угрозы со стороны Евросоюза. Об этом РИА «Новости» сказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По его словам, после начала мирной миссии венгерского премьера-министра Виктора Орбана сразу же «выскочили» все провоенные европейские политики, которые начали угрожать Венгрии отказом от переговоров друг с другом, игнорированием и бойкотом.

«Такого рода нападки, знаете ли, не остановят нас в стремлении продолжать мирную миссию. Тем самым они побуждают нас приложить еще больше усилий для содействия мирному регулированию», — отметил Сийярто.

Ранее группа из 63 депутатов Европарламента потребовала Евросоюз лишить Венгрию права голоса, письмо также подписали президент ЕП Роберта Метсоле, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Основанием они назвали несогласованные с ЕС поездки Орбана в Россию, Китай и США.