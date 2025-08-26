Венгрия может прекратить поставки электричества на Украину, но не хочет, чтобы дети в стране отвечали за действия бывшего комика Владимира Зеленского. Об этом в эфире программы «Борцовский час» на местном телевидении заявил глава МИД республики Петер Сийярто.

Он напомнил, что Венгрия поставляет Украине несколько видов энергоносителей, среди которых особое место занимает электричество — до 40% всего импорта республики.

«Давайте задумаемся, к чему приведет, если 30-40% импорта электроэнергии на Украину прекратится, какие это будет иметь последствия?» — задался министр вопросом.

Сийярто отметил, что Венгрия не желает украинскому народу ничего плохого, чем отличается от нынешних киевских властей с их низким моральным уровнем.

«Они не задумываются, что энергоснабжение сказывается не на правительстве, не на премьер-министре, а на детях, живущих в стране. Мы не хотим, чтобы там, где живут дети, не было отопления, потому что они не могут отвечать за то, как себя ведет бывший актер, а ныне президент», — добавил он.

Ранее Петер Сийярто сообщал, что нефтепровод «Дружба» в третий раз атаковали украинские беспилотники. Зеленский в ответ пошутил, что существование «Дружбы» теперь зависит от Венгрии.